Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл грузина Николоза Басилашвили (6:7(4:7), 6:4, 6:2) в первом раунде турнира АТР в Цинциннати (США). Матч продолжался один час и 59 минут. В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) - Стэн Вавринка (Швейцария).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, Q) - Николоз Басилашвили (Грузия, 15) - 6:7(4:7), 6:4, 6:2

Бенуа Пэр (Франция) - Фернандо Вердаско (Испания) - 6:4 отказ 2-го игрока