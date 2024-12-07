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Рублев — о поражении от Монфиса: «Я не был готов бороться за каждое очко»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от француза Гаэля Монфиса в стартовом матче на выставочном турнире UTS Grand Final в Лондоне.

Россиянин уступил со счетом 0-3 (15:19, 9:13, 9:17). На турнирах серии UTS сеты играются по 8 минут. Матч выигрывает теннисист, победивший в трех сетах.

«Гаэль играл очень хорошо. Играть против него непросто. Нужно быть свежим. Я тренируюсь перед сезоном и занимаюсь в тренажерном зале, так что физически я не был готов бороться за каждое очко, продолжать сражаться. Я был подавлен, и, кроме того, он играл на высоком уровне, это было нелегко», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

7 декабря Рублев сыграет с Танаси Коккинакисом во втором матче в группе A.

Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
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Рублев проиграл Монфису на выставочном турнире в Лондоне

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