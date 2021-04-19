Рублев обошел Федерера в рейтинге АТР и установил новый личный рекорд

Официальный сайт АТР 19 апреля обновил рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой десятке случилось лишь одно изменение. Россиянин Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Монте-Карло обошел швейцарца Роджера Федерера и стал седьмым в мировом рейтинге (5 955 очков).

Для 23-летнего теннисиста это лучший результат в карьере.

Лидировать в рейтинге АТР продолжает серб Новак Джокович (11 873 очка), на втором месте россиянин Даниил Медведев, который пропустил турнир в Монте-Карло из-за коронавируса (9 850 очков). Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль (9 490 очков).

В первой тридцатке еще двое россиян. Карен Хачанов продолжает занимать 23-е место (2 280 очков), Аслан Карацев за неделю поднялся на одну позицию (28-е место, 1 946 очков).

19 апреля Андрей Рублев в финале «Мастерса» в Монте-Карло в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу — 3:6, 3:6.