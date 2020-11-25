Андрей Рублев, который недавно выступал в турнире ATP Finals и вылетел на стадии группового этапа, на итоговой пресс-конференции по окончанию сезона в Москве высказался о своих доходах. Рублев заработал на ATP Finals более 300 тысяч долларов.

— На что потрачу заработанные деньги? На самом деле никаких особых планов не было, потому играл без остановок, — рассказывает Рублев. — Год был тяжелый, сейчас вот прилетел в Москву. В отпуск не думаю никуда ехать, буду лучше здесь с друзьями и родителями. Подарки? Да мне надарили и так кучу подарков, айфонов. Они мне не нужны, вот я их и передариваю. Наверное, это нормально, передарить айфон? Купить квартиру? Я только с конца 2019 года я начал показывать серьезные результаты, заработок вырос, — отмечает Андрей.

— Вышел в плюс. Но потом — коронавирус. Расходы практически те же самые, а доходов нет. И только сейчас смог заработать какие-то деньги. Своей собственной квартиры ни в Москве, ни в Барселоне у меня нет. Теннис — очень дорогой вид спорта, много трат. Я содержал всю свою команду и во время коронавируса. Поэтому пока задумать о покупке квартиры сложно, вот если бы я весь год без перерыва выступал и побеждал — другое дело. (Рустам Имамов)