Рублев о том, что он опережает Надаля и Маррея в рейтинге: «Это иллюзия. Они все равно знают, кто лидер и отец»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о том, что выступал на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) в статусе первого сеяного, с учетом того, что среди участников были Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

«Это просто иллюзия, они же знают, какова ситуация на самом деле. Они могут отвечать: «Нет, мы играем против лучших», но на самом деле понимают, что они — лучшие, даже если они пропустили целый год и их рейтинг упал. Впрочем, они всерьез воспринимают таких игроков, как я, потому что мы растем и становимся лучше. Медведев, Зверев и Циципас уже доказали, что могут выигрывать крупные турниры и побеждать топовых соперников. Впрочем, как я уже сказал, они все равно знают, кто здесь лидер и отец», — приводит Eurosport слова Рублева.

Вчера, 18 декабря Рублев победил Энди Маррея (6:4, 7:6 (7:2)) в финале турнира в Абу-Даби.