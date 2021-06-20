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Рублев — о поражении в финале турнира в Халле: «У меня был шанс, но я его упустил»

18:49
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от француза Уго Умбера в финале турнира ATP в Халле. Он уступил со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

«С первых минут матча было непросто. Все шло так быстро. При счете 3:4 стало действительно сложно.

Второй сет складывался хорошо для нас обоих. На тай-брейке у меня был шанс, но я его упустил. Такое случается, не могу это контролировать. Но Уго сыграл отлично», — приводит слова Рублева официальный сайт ATP.

Рублев примет участие в Уимблдоне. Турнир будет проходить в период с 28 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/players/andrey-rublev/re44/overview

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