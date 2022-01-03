Рублев — о конфликтах Медведева с болельщиками: «Он кайфует от этого»
Российский теннисист Андрей Рублев высказался о поведении Даниила Медведева, который часто ругается с болельщиками и провоцирует их во время игр.
«Нет, в моем случае такого не было. В Данином случае это именно шоу. И он сам этим заряжается. Делает это не со злости, когда перекрывают эмоции. Медведев от этого процесса немного кайфует, от того, как идет некое сопротивление со зрителями. В его случае это ему на руку. Мне кажется, здесь главное — делать все естественно. Если я так буду делать, это будет не выглядеть естественно. А Даня именно такой. Он этим заряжается. Повторюсь, делает это не со злости и может лишний раз извиниться. В моем случае подобные эмоции будут показухой. У каждого должно быть свое естественное поведение», — цитирует Рублева «Известия».
Медведев занимает второе место в первом рейтинге ATP в 2022 году, Рублев идет на пятой строчке.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1272928/aleksei-fomin/chem-menshe-obrashchaiu-vnimaniia-na-provokatcii-tem-bolshe-eto-ikh-zlit
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