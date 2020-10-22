Рублев о комплиментах от Федерера: «Эти слова дали мне определенную уверенность»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев в интервью «СЭ» прокомментировал свои взаимоотношения с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

— Роджер Федерер после турнира в Цинциннати-2019 предрекал вам мощный взлет в 2020 году. Эти слова как-то повлияли на вас?

— Безумно приятно, когда такой великий игрок делает тебе комплимент. Но в тот момент я стоял не так высоко. Многие мои ровесники были выше меня, а еще более молодые ребята, такие как Феликс Оже-Альяссим и Алекс де Минуар приближались вплотную. А Стефанос Циципас тогда уже прочно обосновался в топ-10.Так что я понимал, что мне еще работать и работать, чтобы попробовать приблизиться к десятке.

— Получается, что Федерер вас мотивировал?

— Это дало определенную уверенность, но я объективно оцениваю свои силы. Я понимал уровень того же Циципаса, Шаповалова, Феликса... Мне тяжело давалась игра с ними. Даже когда я играл в хороший теннис, то мог спокойно проиграть им в двух сетах. Сейчас же появилась уверенность, что если получится показать свою игру, то у меня будет много шансов выиграть, контролировать ход матча. В 2019-м я такого не чувствовал.

— Удавалось ли вам плотно пообщаться с Федерером, спросить какие-то советы?

— Нет, в основном это банальные: «как дела?», «как сложился твой матч?», «удалось ли отдохнуть?». Не более того. (Тимур Ганеев, Дмитрий Сомов)

«В целом я чуть повзрослел, и паззл сложился». Андрей Рублев — о своем суперсезоне