Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде.

Спортсмен выиграл турнир в столице Испании в 2024 году, победив в финале канадца Феликса Оже-Аляссима (4:6, 7:5, 7:5).

«Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала. Обычно на большинстве турниров, где я побеждаю, на следующий год я проигрываю в первом круге. Как себя сейчас чувствую? Я чувствую себя хорошо, так что посмотрим, что будет дальше», — приводит пресс-служба турнира слова Рублева.

«Мастерс» в Мадриде стартует 23 апреля и продлится до 4 мая.

В этом сезоне 27-летний Рублев стал победителем турнира в Дохе. Всего за карьеру он завоевал 17 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.