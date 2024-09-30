Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной
Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоции по ходу первого сета матча второго круга турнира в Пекине против испанца Алехандро Давидович-Фокины.
После проигранного очка в пятом гейме россиянин, разозлившись, несколько раз со всей силы ударил ракеткой по колену.
Андрей Рублев.
Фото Скриншот трансляции
Матч Рублева с Давидович-Фокиной был перенесен на понедельник из-за дождя. В воскресенье встречу приостановили при счете 2:1 в пользу российского теннисиста.
26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 25-летний Давидович-Фокина занимает 64-е место в рейтинге ATP.
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