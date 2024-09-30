Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:53

Рублев несколько раз ударил себя ракеткой по колену во время матча с Давидович-Фокиной

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Андрей Рублев не сумел сдержать эмоции по ходу первого сета матча второго круга турнира в Пекине против испанца Алехандро Давидович-Фокины.

После проигранного очка в пятом гейме россиянин, разозлившись, несколько раз со всей силы ударил ракеткой по колену.

Андрей Рублев.
Фото Скриншот трансляции

Матч Рублева с Давидович-Фокиной был перенесен на понедельник из-за дождя. В воскресенье встречу приостановили при счете 2:1 в пользу российского теннисиста.

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 25-летний Давидович-Фокина занимает 64-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Алькарас — о развитии допинг-дела Синнера: «Я понимаю его позицию»
Хачанов впервые с апреля вышел в четвертьфинал. Там его ждет Алькарас
Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Пекине и сыграет с Хачановым
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине. Соперника в концовке матча беспокоило бедро
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Синнер о возможной дисквалификации: «Я очень разочарован и удивлен»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости