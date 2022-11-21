Рублев не заметил, что на две недели выпадал из топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал «СЭ», что не слишком внимательно следит за рейтингом ATP и даже не заметил, как в этом сезоне на две недели выпадал из топ-10.

— Говорил, что не следишь за гонкой за первую строчку, потому что в ней пока не участвуешь. А за своей позицией в рейтинге следишь?

— Следил, когда были последние недели для отбора на Итоговый. После проигрыша в Вене, конечно, знал, кто за мной, но не понимал, какая разница в очках. Я стал себя сильно накручивать. Думал, обгонят они меня, если выиграют, или не обгонят? Вот тогда посмотрел, чтобы полностью понимать все расклады и шансы попасть на Итоговый. Увидел, что разрыв большой, и немного успокоился. Но все равно волнение было.

— Когда на пару недель выпадал из топ-10, для тебя это было важно?

— Не было. Я даже не знал, потому что не смотрел рейтинг. Это случилось в Цинциннати, когда у меня сгорели очки. Стоял высоко, поэтому даже в голове не было мыслей, что выпадаю из топ-10. Перед US Open не заходил вообще в интернет, поэтому не знал, что выпал. А после четвертьфинала US Open вернулся на свою позицию. Только тогда где-то прочитал, что, оказывается, на две недели покидал десятку.