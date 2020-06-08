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Рублев не ставит задач на турнир в Сербии

03:31

Россиянин Андрей Рублев? признался, что не ставит задач на выставочный турнир Eastern European Championship. Мероприятие пройдет на кортах академии Янко Типсаревича в Сербии с 15 июня.

— Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков, — цитирует ТАСС Рублева. — После долгой паузы это именно то, чего не хватает. И хорошо, что есть такая возможность — в тренировочном формате поиграть против хороших теннисистов. Думаю, что эмоции будут переполнять и будет облегчение, что наконец все наладилось.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8670665

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