Рублев не ставит задач на турнир в Сербии

Россиянин Андрей Рублев? признался, что не ставит задач на выставочный турнир Eastern European Championship. Мероприятие пройдет на кортах академии Янко Типсаревича в Сербии с 15 июня.

— Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков, — цитирует ТАСС Рублева. — После долгой паузы это именно то, чего не хватает. И хорошо, что есть такая возможность — в тренировочном формате поиграть против хороших теннисистов. Думаю, что эмоции будут переполнять и будет облегчение, что наконец все наладилось.