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Сегодня, 00:54

Рублев не смог выйти в полуфинал парного турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев вместе с австралийцем Максом Перселлом в четвертьфинале парного турнира в Торонто уступил американцу Радживу Раму и Джо Солсбери со счетом 6:4, 3:6, 4:10.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Рублева и Перселла 11 эйсов и 2 двойные ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из 4.

В полуфинале Рам и Солсбери встретится с победителями матча Хуберт Хуркач/Мате Павич (Польша/Хорватия) — Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 3) — Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — 4:6, 6:3, 10:4

Андрей Рублев
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