Рублев не ожидал, что квалифицируется на Итоговый турнир ATP

Россиянин Андрей Рублев не знал, что гарантирует себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в четвертьфинал турнира в Вене.

«Я не знал, что в случае победы сегодня квалифицируюсь на Итоговый турнир. Я представлял, что у меня есть определенный задел перед ребятами, которые идут следом в рейтинге, но что этот матч будет решающим, я не представлял. Это прекрасные новости для меня, с нетерпением жду Итогового турнира. Приятно участвовать в таком турнире четвертый год подряд», — приводит слова Рублева ТАСС.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.

Андрей Рублев трижды выступал в Итоговых турнирах ATP, его лучшим достижением был выход в полуфинал в 2022 году.