Рублев не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства над ОАЭ

Российский теннисист Андрей Рублев вместе с командой не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.

Помимо Рублева, из ОАЭ не могут вылететь нидерландец Таллон Грикспур, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало, хорват Мате Павич, а также официальные лица турнира и несколько журналистов.

Отмечается, что организаторы турнира продлили их пребывание в отеле до 4 марта.

Ранее о невозможности покинуть Дубай сообщил Даниил Медведев, ставший чемпионом турнира после снятия Грикспура с финального матча. Рублев уступил Грикспуру в полуфинале со счетом 5:7, 6:7 (6:8).

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.