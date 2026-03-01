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1 марта, 21:51

Рублев не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства над ОАЭ

Сергей Ярошенко

Российский теннисист Андрей Рублев вместе с командой не может вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.

Помимо Рублева, из ОАЭ не могут вылететь нидерландец Таллон Грикспур, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало, хорват Мате Павич, а также официальные лица турнира и несколько журналистов.

Отмечается, что организаторы турнира продлили их пребывание в отеле до 4 марта.

Ранее о невозможности покинуть Дубай сообщил Даниил Медведев, ставший чемпионом турнира после снятия Грикспура с финального матча. Рублев уступил Грикспуру в полуфинале со счетом 5:7, 6:7 (6:8).

Даниил Медведев.«Никто не знает, когда мы сможем вылететь». Даниил Медведев застрял в Дубае после победы на турнире

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. Ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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Теннис
Андрей Рублев
Таллон Грикспор
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