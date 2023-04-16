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Сегодня, 06:27

Рублев назвал сильные стороны Руне перед финальным матчем в Монте-Карло

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что думает об игре датчанина Хольгера Руне, с которым встретится в финале в Монте-Карло.

«Хольгер отлично бегает. Он очень хорошо читает игру, очень талантлив. У него хорошее чувство мяча. Он не дает поймать ритм, потому что, как только появляется шанс, он старается укорачивать, мощно пробивать, идти к сетке и на приеме, и на подаче», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев и Руне сыграют сегодня, 16 апреля. Начало — в 15.30 мск.

Теннис
Андрей Рублев
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