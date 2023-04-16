Рублев назвал сильные стороны Руне перед финальным матчем в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что думает об игре датчанина Хольгера Руне, с которым встретится в финале в Монте-Карло.

«Хольгер отлично бегает. Он очень хорошо читает игру, очень талантлив. У него хорошее чувство мяча. Он не дает поймать ритм, потому что, как только появляется шанс, он старается укорачивать, мощно пробивать, идти к сетке и на приеме, и на подаче», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев и Руне сыграют сегодня, 16 апреля. Начало — в 15.30 мск.