Рублев назвал причины неудачных выступлений на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свои неудачные выступления на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

«В Индиан-Уэллсе я был настолько сосредоточен на попытках контролировать свои движения, что полностью застрял в этом. У меня не осталось ни сил, ни энергии. А в Майами я взорвался. Я больше не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя парализованным, не мог пошевелиться. Возможно, произошедшее в Дубае осталось в моей памяти. Сейчас я чувствую себя лучше. Последние две недели много тренировался. Но одно дело — хорошо тренироваться, а другое — хорошо сыграть в матче», — заявил Рублев.

На турнире в Индиан-Уэллсе российский теннисист вышел в третий круг, где уступил чеху Иржи Легечке. На «мастерсе» в Майами он во втором раунде потерпел поражение от еще одного представителя Чехии Томаша Махача.

С 7 по 14 апреля пройдет турнир в Монте-Карло, где Рублеву предстоит защищать титул. Он получил шестой номер посева. Его стартовым соперником будет представитель Австралии Алексей Попырин или квалифайер.