Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:50

Рублев назвал несколько элементов, над которыми ему нужно поработать к следующему сезону

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, что ему нужно сделать, чтобы улучшить свои результаты на турнирах «Большого шлема».

«Я счастлив, что мне удалось выйти в три четвертьфинала из четырех «Шлемов». Конечно, я хотел бы пройти дальше, попытаться попасть в полуфинал. Я все еще могу улучшить некоторые вещи. В физическом плане я могу быть еще быстрее... Большинство парней из первой десятки быстрее меня. Нужны более жесткие удары, подача мячей из более сложных позиций, а также психология — на этом уровне это самое важное», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

Рублев занимает 6-е место в мировом рейтинге ATP. В 2023 году он дошел до четвертьфиналов на Australian Open, Уимблдоне и US Open. На «Ролан Гаррос» 25-летний россиянин проиграл в третьем круге.

Источник: Tennis Majors
Теннис
Андрей Рублев
0
Читайте также
Фильм «Барби» вышел в прокат российских кинотеатров
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
В Екатеринбурге из одной школы уволились сразу 20 педагогов
СМИ сообщили об отправке боевиками ВСУ пленных на минное поле
Тело дочери Михаила Ульянова нашли в квартире на Большой Бронной в Москве
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «В этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае»
Новости
RSS RSS
Все новости