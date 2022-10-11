Рублев назвал главную причину, которая мешает ему выигрывать турниры «Большого шлема»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своей главной слабости, которая мешает ему выигрывать турниры «Большого шлема»

«Моя слабость — в психологии, но, надеюсь, в этом будут некоторые улучшения. У меня хорошая игра, которая позволяет выйти на следующий уровень, но я тот, кто отдаляет себя от этого, потому что я всегда эмоционален, и для меня важно не позволить плохим эмоциям взять верх», — приводит слова 24-летнего спортсмена Tennisworld со ссылкой на ATP Tennis Radio Podcast.

Рублев является победителем 14 турниров ATP, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. В 2020 году он стал олимпийским чемпионом Токио в миксте. На данный момент российский теннисист занимает 9-е место в рейтинге ATP (3480 очков).

8 октября спортсмен проиграл греку Стефаносу Циципасу в полуфинале теннисного турнира в Астане.

На этой неделе Рублев планирует выступить в новом турнире ATP 250 в Хихоне.