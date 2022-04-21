Рублев: «Надеюсь, в четвертьфинале смогу показать свой лучший теннис»

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свою игру в матче второго круга турнира в Белграде против чеха Иржи Легечки. Россиянин одержал победу в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

«Побеждать нелегко, ведь все играют на хорошем уровне. Я действительно был близок к поражению. Это нелегко, ведь соперники становятся все сильнее, они прогрессируют, играют все лучше и лучше.

Надеюсь, что в четвертьфинале я смогу показать свой лучший теннис», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

В четвертьфинале россиянин сыграет с представителем Японии Таро Даниэлем.