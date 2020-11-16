Рублев на Итоговом турнире года уступил Надалю

Российский теннисист Андрей Рублев в матче Итогового турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Россиянин сделал 9 эйсов и совершил одну двойную ошибку, испанец дважды подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

После этого матча Надаль делит первое место в группе B с австрийцем Домиником Тимом, Рублев грек Стефанос Циципас имеют по одному поражению.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Лондон 2020

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 6:4