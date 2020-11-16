Рублев на Итоговом турнире года уступил Надалю
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Российский теннисист Андрей Рублев в матче Итогового турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Россиянин сделал 9 эйсов и совершил одну двойную ошибку, испанец дважды подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.
После этого матча Надаль делит первое место в группе B с австрийцем Домиником Тимом, Рублев грек Стефанос Циципас имеют по одному поражению.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Лондон 2020
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:3, 6:4