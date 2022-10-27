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Сегодня, 15:59

Рублев может сыграть с Гироном в четвертьфинале турнира в Вене

Мария Гусева
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Американский теннисист Маркос Гирон вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вене (Австрия), обыграв британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.

Следующим соперником Гирона станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Григор Димитров (Болгария).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 349 180 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:3, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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