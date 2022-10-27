Рублев может сыграть с Гироном в четвертьфинале турнира в Вене
Американский теннисист Маркос Гирон вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вене (Австрия), обыграв британца Кэмерона Норри — 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут.
Следующим соперником Гирона станет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 3) — Григор Димитров (Болгария).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 349 180 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркос Гирон (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 6:3, 6:4
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