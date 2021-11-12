Рублев: «Мне нечего терять в матче с Джоковичем, нет никакого давления»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о первом в карьере матче с сербом Новаком Джоковичем.

«Мы наконец-то встретимся. Я думаю, это должно было случится намного раньше — но случится тут, — сказал Рублев Tennis TV. — Я пока об этому не думал, потому что сначала у меня матч со Стефаносом Циципасом и я не хочу заглядывать слишком далеко. Вообще мне нечего терять, давления нет никакого. Даже если я легко проиграю, ничего не будет. Когда играешь с одним из величайших, нужно просто верить и выкладываться. Это единственный путь».

Встреча между теннисистами пройдет 17 ноября в 16:00 по московскому времени.

Жеребьевка Итогового турнира ATP прошла в Турине 11 ноября. Рублев попал в одну группу с первой ракеткой мира Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября.