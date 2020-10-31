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Рублев, Медведев и Хачанов узнали соперников по турниру в Париже

15:17
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Состоялась жеребьевка турнира ATP серии Masters в Париже.

Россиянин Даниил Медведев стал третьим сеяным турнира, он начнет турнир во втором круге матчем против Кевина Андерсона или победителя квалификации. Андрей Рублев получил пятый номер посева и сыграет во втором круге против победителя матча Хуберта Хукача с победителем квалификации. Третий россиянин, Карен Хачанов (11-й сеяный), сыграет в первом круге против одного из победителей квалификации.

Первый номер посева, Рафаэль Надаль встретится во втором круге с победителем матча Филип Краинович — Фелисьяно Лопес.

Призовой фонд турнира в Париже составит 5 433 555 евро.

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