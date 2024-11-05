Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после снятия Джоковича

Российский теннисист Андрей Рублев стал участником Итогового турнира АТР 2024 года.

27-летний россиянин получил возможность сыграть в Турине после снятия с соревнований серба Новака Джоковича, который не сможет выступить из-за травмы. В прошлом году сербский спортсмен стал победителем финала Мирового тура ATP.

Рублев примет участие в Итоговом турнире в пятый раз подряд. Его лучший результат — полуфинал в 2022-м.

Соревнование в Турине в этом году стартует 10 ноября и завершится 17-го числа. В нем также примут участие итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, американец Тэйлор Фритц, норвежец Каспер Рууд и австралиец Алекс де Минаур.