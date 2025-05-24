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24 мая 2025, 17:10

Рублев проиграл Коболли в финале турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Флавио Коболли в финале турнира в Гамбурге — 2:6, 4:6. Матч длился 1 час 27 минут.

Рублев за игру сделал 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Коболли — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Коболли выиграл второй турнир ATP в карьере — в апреле он победил аргентинца Себастьяна Баэса в Бухаресте (Румыния).

Для Рублева финал Гамбурга стал вторым в этом сезоне — в феврале он победил британца Джека Дрейпера в Дохе (Катар). Всего на счету россиянина 17 побед в 28 финалах турниров ATP.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 2 158 560 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Флавио Коболли (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 6:2, 6:4

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Теннис
Андрей Рублев
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