Рублев и Василевский уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Хорватии

Голландец Робин Хаасе и австриец Филипп Освальд обыграли россиянина Андрея Рублева и белорусского теннисиста Андрея Василевского (4:6, 7:5, 16:14) в матче парного разряда первого круга турнира ATP в Умаге (Хорватия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 48 минут.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Робин Хаасе/Филипп Освальд (Голландия/Австрия, 2) – Андрей Рублев/Андрей Василевский (Россия/Белоруссия) – 4:6, 7:5, 16:14