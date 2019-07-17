Рублев и Василевский уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Хорватии

Голландец Робин Хаасе и австриец Филипп Освальд обыграли россиянина Андрея Рублева и белорусского теннисиста Андрея Василевского (4:6, 7:5, 16:14) в матче парного разряда первого круга турнира ATP в Умаге (Хорватия).
Продолжительность встречи составила 1 час и 48 минут.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Робин Хаасе/Филипп Освальд (Голландия/Австрия, 2) – Андрей Рублев/Андрей Василевский (Россия/Белоруссия) – 4:6, 7:5, 16:14
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