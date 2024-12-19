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Сегодня, 15:05

Рублев и Шаповалов потерпели поражение в парном матче Мировой теннисной лиги

Алина Савинова
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Россиянин Андрей Рублев и канадец Денис Шаповалов уступили австралийцу Джордану Томпсону и Сумиту Нагалу из Индии в матче Мировой теннисной лиги — 5:7.

Спортсмены провели на корте 37 минут. Рублев и Шаповалов ни разу не подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 2. На счету их соперников ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Россиянин и канадец представляют команду «Соколов» в турнире. После этого противостояния счет стал 21-17 в пользу «Ястребов».

Теннис
Андрей Рублев
Денис Шаповалов
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