Рублев и Шаповалов потерпели поражение в парном матче Мировой теннисной лиги

Россиянин Андрей Рублев и канадец Денис Шаповалов уступили австралийцу Джордану Томпсону и Сумиту Нагалу из Индии в матче Мировой теннисной лиги — 5:7.

Спортсмены провели на корте 37 минут. Рублев и Шаповалов ни разу не подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 2. На счету их соперников ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Россиянин и канадец представляют команду «Соколов» в турнире. После этого противостояния счет стал 21-17 в пользу «Ястребов».