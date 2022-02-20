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Сегодня, 21:46

Рублев и Молчанов выиграли парный турнир в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира АТР в Марселе (Франция) в парном разряде.

В финале они победили пару Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2) — 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался один час и 32 минуты.

Ранее Рублев выиграл и одиночный финал. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2) — 4:6, 7:5, 10:7

Теннис
Андрей Рублев
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