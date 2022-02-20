Рублев и Молчанов выиграли парный турнир в Марселе
Российский теннисист Андрей Рублев и украинец Денис Молчанов стали победителями турнира АТР в Марселе (Франция) в парном разряде.
В финале они победили пару Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2) — 4:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался один час и 32 минуты.
Ранее Рублев выиграл и одиночный финал. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Денис Молчанов/Андрей Рублев (Украина/Россия) — Равен Клаасен/Бен Маклахлан (ЮАР/Япония, 2) — 4:6, 7:5, 10:7
Новости