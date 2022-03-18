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Сегодня, 03:14

Рублев и Карацев проиграли в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев проиграли в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они проиграли мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и фрнанцузу Эдуару Роже-Васслену.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) — Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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