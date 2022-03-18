Рублев и Карацев проиграли в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев проиграли в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они проиграли мексиканцу Сантьяго Гонсалесу и фрнанцузу Эдуару Роже-Васслену.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) — Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:4
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