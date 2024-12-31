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Сегодня, 14:09

Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге.

Теннисисты обыграли дуэт Альбано Оливетти (Франция)/Юки Бхамбри (Индия) в двух сетах со счетом 6:4, 7:5 (7:6). Матч длился 1 час 30 минут.

За выход в финал турнира Рублев и Хачанов сыграют с победителями матча Садьо Думбия (Франция)/Фабьен Ребул (Франция) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)/Александр Мюллер (Франция) и Зизу Бергс (Бельгия)/Ленер Тин (США) — Лучано Дардери (Италия)/Кэмерон Норри (Великобритания).

Андрей Рублев
Карен Хачанов
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