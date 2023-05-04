Рублев и Хачанов вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли голландца Жан-Жюльена Рожера и Марсело Аревало из Сальвадора в полуфинале парного турнира ATP в Мадриде (Испания) — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 13 минут.
В финале российская пара встретится с дуэтом Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 7).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 4) — 6:4, 6:4
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