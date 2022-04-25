Рублев и Хачанов улучшили позиции в Чемпионской гонке ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки по состоянию на 25 апреля.
На первом месте остался испанец Рафаэль Надаль, а вторую позицию сохранил грек Стефанос Циципас. Третье место в гонке продолжает занимает Карлос Алькарас из Испании.
Россиянин Даниил Медведев остался на четвертой позиции.
Андрей Рублев, который в воскресенье обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, поднялся на шестое место. Карен Хачанов в Чемпионской гонке отыграл две позиции и теперь занимает 27-е место.
Аслан Карацев опустился с 36-го места на 37-е.
Чемпионская гонка ATP. 25 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.
6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 1730.
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1630.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1200.
9 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150.
10 (9). Денис Шаповалов (Канада) — 1080...
27 (29). Карен Хачанов (Россия) — 585...
37 (36). Аслан Карацев (Россия) — 450.