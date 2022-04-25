Рублев и Хачанов улучшили позиции в Чемпионской гонке ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки по состоянию на 25 апреля.

На первом месте остался испанец Рафаэль Надаль, а вторую позицию сохранил грек Стефанос Циципас. Третье место в гонке продолжает занимает Карлос Алькарас из Испании.

Россиянин Даниил Медведев остался на четвертой позиции.

Андрей Рублев, который в воскресенье обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Белграде, поднялся на шестое место. Карен Хачанов в Чемпионской гонке отыграл две позиции и теперь занимает 27-е место.

Аслан Карацев опустился с 36-го места на 37-е.

Чемпионская гонка ATP. 25 апреля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.

6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 1730.

7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1630.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1200.

9 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150.

10 (9). Денис Шаповалов (Канада) — 1080...

27 (29). Карен Хачанов (Россия) — 585...

37 (36). Аслан Карацев (Россия) — 450.