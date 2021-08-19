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Рублев и Хачанов проиграли во втором круге турнира в Цинциннати в парном разряде

02:18
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Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов потерпели поражение во втором круге турнира в Цинциннати. В двух сетах они проиграли Марселю Гранольерсу и Орасио Себальосу — 6:7 (7:9), 5:7.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) — Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) — 7:6 (9:7), 7:5

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2021/2/6/

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Евгений Козинов все материалы автора

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