Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного разряда турнира в Париже.

В матче за титул они уступили хозяевам кортов и четырехкратным чемпионам «Шлемов» Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 7) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:1