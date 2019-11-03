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Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде

15:34
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Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного разряда турнира в Париже.

В матче за титул они уступили хозяевам кортов и четырехкратным чемпионам «Шлемов» Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 7) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:1

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