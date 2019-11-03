Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде
15:34
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного разряда турнира в Париже.
В матче за титул они уступили хозяевам кортов и четырехкратным чемпионам «Шлемов» Николя Маю и Пьеру-Югу Эрберу — 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 7) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:4, 6:1
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