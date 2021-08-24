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Рублев хотел бы принять участие на турнирах в Москве и Петербурге

02:06
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, примет ли участие на турнирах в России.

«Я бы хотел приехать и в Москву, и в Петербург, но это будет зависеть от моих выступлений на US Open, в Индиан-Уэллсе и так далее. Потом приму решение. В хорошем случае надеюсь, что сыграю. Я бы с радостью», — приводит слова Рублева ТАСС.

Ранее Рублев дошел до финала турнира в Цинциннати, где уступил немцу Александру Звереву.

«Кубок Кремля» пройдет в Москве с 18 по 24 октября, матчи St. Petersburg Open состоятся с 25 по 31 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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