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Сегодня, 17:07

Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в четвертьфинал парного турнира в Гонконге.

В первом круге теннисисты обыграли дуэт Жи Сун Нам (Корея)/Коулман Вонг (Гонконг) в двух сетах 6:1, 6:4. Матч длился 54 минуты.

За выход в полуфинал турнира Рублев и Хачанов сыграют с парой Юки Бхамбри (Индия)/Альбано Оливетти (Франция).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Нам Чи Сон/Коулман Вонг (Корея/Гонконг, WC) — 6:1, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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