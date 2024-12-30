Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге
Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в четвертьфинал парного турнира в Гонконге.
В первом круге теннисисты обыграли дуэт Жи Сун Нам (Корея)/Коулман Вонг (Гонконг) в двух сетах 6:1, 6:4. Матч длился 54 минуты.
За выход в полуфинал турнира Рублев и Хачанов сыграют с парой Юки Бхамбри (Индия)/Альбано Оливетти (Франция).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Нам Чи Сон/Коулман Вонг (Корея/Гонконг, WC) — 6:1, 6:4
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