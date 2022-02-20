Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Марселе. В финале он в двух сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6. За 1 час 57 минут встречи россиянин отметился девятью эйсами, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. На счету канадца 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейка.

Для 24-летнего Рублева это девятый трофей на турнирах ATP в одиночном разряде.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)