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Сегодня, 14:00

Рублев — Димитров: прямая трансляция полуфинала турнира в Шанхае (видео)

Рублев сыграет с Димитровым в полуфинале турнира в Шанхае (видео)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев встретится с болгарином Григором Димитровым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае 14 октября, в субботу. Матч пройдет на Центральном корте «Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арены». Ориентировочное время начала — 15.00 по московскому времени.

Трансляцию матча бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Российский теннисист входит топ-10 лучших теннисистов, он находится на седьмом месте. Представитель Болгарии занимает 19 строчку мирового рейтинга.

В истории очных противостояний ничья — 3:3.

Хардовый турнир серии Masters в Китае проходит с 4 по 15 октября 2023 года. Общий призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.

Теннис: рейтинги, турниры, новости, статьи и фото

Теннис
Андрей Рублев
Григор Димитров
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