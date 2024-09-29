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Андрей Рублев — Алехандро Давидович Фокина: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Рублев и Давидович-Фокина сыграют в 1/8 финала турнира в Пекине
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев и испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграют в 1/8 финала турнира ATP 500 в Пекине в воскресенье, 29 сентября. Ориентировочное время начала — в 9.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Давидович-Фокина с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

26-летний Рублев — шестая ракетка мира. 25-летний Давидович-Фокина занимает 64-е место в рейтинге ATP.

В 1/16 финала турнира в Китае россиянин победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в трех сетах — 6:0, 4:6, 6:4. На старте турнира представитель Испании выбил из борьбы китайца Чжана Чжичжэна- 6:3, 4:6, 6:3.

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Андрей Рублев
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