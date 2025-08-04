Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто после снятия Давидовича-Фокины

Российский теннисист Андрей Рублев в 1/8 финала турнира в Торонто встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

При счете 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублева испанец снялся с матча. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Иржи Лехечка (Чехия) — Тейлор Фритц (США).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 — отказ 2-го игрока