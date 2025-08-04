Теннис
4 августа, 00:51

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Торонто после снятия Давидовича-Фокины

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев в 1/8 финала турнира в Торонто встречался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

При счете 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 в пользу Рублева испанец снялся с матча. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. На счету 27-летнего россиянина 12 эйсов, 2 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Иржи Лехечка (Чехия) — Тейлор Фритц (США).

Андрей Рублев.Рублев впервые в этом году вышел в четвертьфинал «мастерса». Перетерпел праймового Давидовича-Фокину

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 20) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0 — отказ 2-го игрока

Андрей Рублев
  • емен

    Рыжий рыжего загнал ! Андрей молодец , хорошо играл !

    04.08.2025

  • 678ugu

    Вот и я про то же. Давно пора перейти на ник "Pedro64" с мощным испанским запахом, ароматом Барселоны и Севильи. Агитирую тебя, агитирую, все , как горохом об стенку.

    04.08.2025

  • nikola mozaev

    За Андрея и Карена сейчас не стыдно. Ребята бьются за себя и того парня. Мои ожидания от матча с испанцем оправдались на все сто: заруба получилась мощнейшая, и сдюжил в ней именно Рублёв.

    04.08.2025

  • Иван Л.

    нууууу это уже перспектива) не хочу так далеко заглядывать, я хочу, чтоб первой ракеткой моей страны был нормальный парень, а не ... пусть талантливая, но истеричка. Андрюху я всегда поддерживал, но он достал, если честно

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Только бы на ТБШ еще оставить силенок...

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сарказм не задушишь, не убьешь. Мне и домашние говорят, что я - язва. Не ЖКТ (это их со мной примиряет).

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Пока меня миньоны-клоны не атаковали. Сменить аватарку, например. Придумать свой особый язык (фразы, слова-повторы). Я не задумывался о клонах, грешен.

    04.08.2025

  • Иван Л.

    за Карена буду однозначно

    04.08.2025

  • Иван Л.

    Загнал бедную Фокину) не, ну тот-то только финал проиграл, понятно. Хотя и не в оправдание. Вышел, играй. все остальное в пользу бедных. Ну.. там Сеня ждет или крадётся)

    04.08.2025

  • Алехандрохорс

    Поздравления Андрею. В общем на фоне безрадостного выступления здесь барышень, блеснувших на Уиме выходом 3-х персон в 1/4, парни ответили выходом в 1/4 тысячника двоих. Карен-джан вообще красава -, отжигает на втором крупном турнире подряд, забираясь в ТОП-8. Удачи и побед!)

    04.08.2025

  • рustot

    Рубль укрепился!

    04.08.2025

  • hant64

    Ну ты мне хоть пару лайфхаков по удалению клонов из своего мильёна сбросишь когда-нибудь?:sunglasses:

    04.08.2025

  • hant64

    Или есть какой-то спешл-протокол подбадривания при травме или без таковой? :grin: Жжешь, Дима.

    04.08.2025

  • hant64

    Да уж, Андрею за терпеливость - браво, замучил Фокину до такой степени, что человек ходил с трудом, начиная с конца второго сета, куда там бегать... Тем не менее, это проблемы не Рублёва. Алехандро здоровья, и больше тренироваться, а то физика у него не ахти оказалась.

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Добрых снов. ))

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    Я устал, и иду спать.

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    То есть подбодрить не справившегося с нагрузками нельзя?! Или есть какой-то спешл-протокол подбадривания при травме или без таковой?

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    Уставшему спортсмену как-то не принято желать здоровья, лучше следить за физ-формой.

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это означает, что здоровья Давидычу я не могу пожелать?!

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    И Вам того же!

    04.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Все норм! День был по спортивному веселый! Спокойной ночи!

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    С титулами в стране напряженка...

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    Здоровья? Травмы не было, сдал по физике.

    04.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сдюжил Андрей. Молодец. Фокине - здоровья. Дальше без слов, буду смотреть.

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    Ну да, заснул я.

    04.08.2025

  • Джон....Сильвер

    в полуфинал выйдет, если пройдет победителя Легечка - Фритц

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    в 1/4

    04.08.2025

  • Джон....Сильвер

    в четвертьфинале

    04.08.2025

  • Кот-матрос

    Наошибались оба прилично, но хорошо, что Давидович сел физически к концу 2-го сета. Андрей в 1/2 финала, но с Фритцем шансов 10 / 90...

    04.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Дальше Легечка или Фритц. Там можно тоже зацепиться, главное нервы держать Андрею в узде!

    04.08.2025

  • rusfеd 2.0

    Во втором сете несколько раз казалось, ну вот, этот гейм на своей подаче точно отдаст ) Но нет, выдюжил ) Молодец Первый четвертьфинал на мастерсах в этом году. Там Карен подпирает - надо брать титул )

    04.08.2025

