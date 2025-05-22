Рублев стал полуфиналистом турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Лучано Дардери в четвертьфинале турнира в Гамбурге — 6:1, 3:6, 6:3.

Матч длился 1 час 50 минут. Рублев за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. У Дардери — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Рублев за выход в финал встретится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg Open

Призовой фонд 2 158 560 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 3:6, 6:3