Российский теннисист Андрей Рублев выразил мнение, что Даниил Медведев в состоянии выиграть Итоговый турнир года. В финальном матче Медведев, победивший по ходу турнира Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, встретится с Домиником Тимом.

— В финале у Медведева есть все шансы, — заявил «СЭ» Рублев. — Он уже много раз играл с Тимом, Даня его обыгрывал. Последний раз они встречались на US Open, где был очень тяжелый матч, и Медведев проиграл. Сейчас они играют в зале — это на руку Дане. Плюс Доминик вчера играл долгий матч с Джоковичем — это должно сказаться. (Севастиан Терлецкий)