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Андрей Рублев — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Рублев сыграет с Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Черундоло с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — седьмая ракетка мира. 26-летний Черундоло занимает 29-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября. Действующий победитель турнира — сербский теннисист Новак Джокович.

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Андрей Рублев
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