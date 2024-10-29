Андрей Рублев — Франсиско Черундоло: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже
Рублев сыграет с Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже
Россиянин Андрей Рублев сыграет с аргентинским теннисистом Франсиско Черундоло в 1/16 финала «мастерса» в Париже во вторник, 29 октября. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Черундоло с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
27-летний Рублев — седьмая ракетка мира. 26-летний Черундоло занимает 29-е место в рейтинге ATP.
Турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 28 октября и завершится 3 ноября. Действующий победитель турнира — сербский теннисист Новак Джокович.
Новости