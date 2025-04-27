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Рублев проиграл Бублику в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев уступил представляющему Казахстан Александру Бублику в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 4:6, 6:0, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. Рублев за игру сделал 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У Бублика — 10 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Бублик в четвертом круге встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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