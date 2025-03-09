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9 марта 2025, 01:37

Рублев в двух сетах уступил Арнальди во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 27-летнего россиянина 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Арнальди встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Брэндон Накашима (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 693 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 7:5

Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Жоау Фонсека (Бразилия, WC) — 6:4, 6:0

Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) — 6:4, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Джиганте (Италия, Q) — 6:3, 7:5

Алехандро Табило (Чили, 30) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 7:5

Денис Шаповалов (Канада, 27) — Адам Уолтон (Австралия, Q) — 6:3, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:2

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Андрей Рублев
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