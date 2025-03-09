Рублев в двух сетах уступил Арнальди во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 4:6, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. На счету 27-летнего россиянина 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге Арнальди встретится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) — Брэндон Накашима (США).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 693 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:4, 7:5
Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Жоау Фонсека (Бразилия, WC) — 6:4, 6:0
Дженсон Бруксби (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 17) — 6:4, 6:2
Тэйлор Фритц (США, 3) — Маттео Джиганте (Италия, Q) — 6:3, 7:5
Алехандро Табило (Чили, 30) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 7:5
Денис Шаповалов (Канада, 27) — Адам Уолтон (Австралия, Q) — 6:3, 6:2
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Кантен Алис (Франция) — 6:4, 6:2