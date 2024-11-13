Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:48

Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Россиянин Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира ATP — 3:6, 6:7 (8:10).

Матч длился 1 час 38 минут. Рублев за игру сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку. У Алькараса — 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во второй партии Рублев дважды не реализовал сетбол на тай-брейке.

Рублев потерпел второе поражение на турнире. В следующем матче россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом, Алькарас встретится с немцем Александром Зверевым.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джона Ньюкомба

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Андрей Рублев (Россия, 8) — 6:3, 7:6 (10:8)

Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
Читайте также
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Тайсон и Пол проведут бой в Арлингтоне в ночь на 16 ноября
«Исламский джихад» опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
Трамп создаст департамент эффективности во главе с Маском. Что пишут СМИ
За что Амарала уволили из «Спартака»
Турнир Hype FC отменили прямо перед началом после появления силовиков
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карлос Алькарас — Андрей Рублев: смотреть матч Итогового турнира ATP

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости