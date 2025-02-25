Рублев уступил Алису в первом круге турнира в Дубае

Девятая ракетка мира из России Андрей Рублев проиграл французскому теннисисту Кантену Алису в матче первого круга турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

На счету французского теннисиста 18 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 возможных. Рублев сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

На прошлой неделе 27-летний россиянин стал победителем турнира категории ATP 500 в Дохе, завоевав 17-й титул на уровне АТР в карьере.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кантен Алис (Франция, Q) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).