Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

25 февраля 2025, 18:05

Рублев уступил Алису в первом круге турнира в Дубае

Даниил Аршавский
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Девятая ракетка мира из России Андрей Рублев проиграл французскому теннисисту Кантену Алису в матче первого круга турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

На счету французского теннисиста 18 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 возможных. Рублев сделал 5 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12.

На прошлой неделе 27-летний россиянин стал победителем турнира категории ATP 500 в Дохе, завоевав 17-й титул на уровне АТР в карьере.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кантен Алис (Франция, Q) — Андрей Рублев (Россия, 3) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бублик проиграл Оже-Альяссиму на старте турнира в Дубае

Сафиуллин проиграл Грикспуру в первом круге турнира в Дубае, россиянин не реализовал три матчбола

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости