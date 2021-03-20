Российские теннисисты выиграли семь последних крупных турниров ATP
21:25
Россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Дубае.
Российские теннисисты выиграли семь последних крупнейших турниров ATP.
Андрей Рублев победил на турнирах ATP 500 в Гамбурге, Петербурге и Роттердаме, Даниил Медведев — на «Мастерсе» в Париже и на итоговом турнире, а сегодня Аслан Карацев взял титул на турнире ATP 500 в Дубае.
При этом Рафаэль Надаль и Новак Джокович выиграли Roland Garros и Australian Open соответственно, но турниры «Большого шлема» формально относятся к ITF.
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