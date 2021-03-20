Российские теннисисты выиграли семь последних крупных турниров ATP

Россиянин Аслан Карацев победил южноафриканца Ллойда Харриса в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Дубае.

Российские теннисисты выиграли семь последних крупнейших турниров ATP.

The last *seven* ATP 500/Masters 1000/ATP Finals events have been won by one of these three guys



2020 Hamburg: Rublev ??

2020 St. Petersburg: Rublev ??

2020 Vienna: Rublev ??

2020 Bercy: Medvedev ??

2020 ATP Finals: Medvedev ??

2021 Rotterdam: Rublev ??

2021 Dubai: Karatsev ?? pic.twitter.com/sSxgIwV5O6 — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 20, 2021

Андрей Рублев победил на турнирах ATP 500 в Гамбурге, Петербурге и Роттердаме, Даниил Медведев — на «Мастерсе» в Париже и на итоговом турнире, а сегодня Аслан Карацев взял титул на турнире ATP 500 в Дубае.

При этом Рафаэль Надаль и Новак Джокович выиграли Roland Garros и Australian Open соответственно, но турниры «Большого шлема» формально относятся к ITF.