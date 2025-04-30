Теннис
30 апреля, 20:00

Российский теннисист заявил о возможном окончании карьеры в 22 года

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский теннисист Святослав Гулин, обматеривший судью, в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.

— Тренер «Динамо» Марцел Личка однажды тоже сказал одно неприличное слово, и после этого клуб выпустил мерч.

— Да! У меня друг теперь хочет запустить мерч с этим словом. Спрашиваем, делать ли, все говорят, что нужно. Сейчас, кстати, написало французское издание L'Equipe. Хотят тоже взять интервью. Я очень прославился. Во всех странах про меня писали на первых страницах. Наутро был в шоке! Marca написала, потом Sky. Все просят телефон, хотят созвониться. Надеюсь, это поможет моему развитию.

— Спрашивают ли иностранные СМИ про Россию?

— Нет, только инцидент их интересует, и все.

— Заканчивать с теннисом не планируете в случае длительного бана?

— Все возможно. Посмотрим. Что продолжать, если дадут бан?

— Насколько длительный?

— Могут отстранить на шесть месяцев.

— Тогда не будет смысла продолжать?

— Посмотрим. Все после вердикта.

22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.

Святослав Гулин.«Во всех странах про меня писали на первых страницах». Российский теннисист, обматеривший судью — о славе

