Российский теннисист заявил о возможном окончании карьеры в 22 года
Российский теннисист Святослав Гулин, обматеривший судью, в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.
В первом круге спортсмен играл против местного теннисиста Алехо Санчес-Килеса. В решающем сете после ошибки соперника Гулин повел 4:0, после чего начал выкрикивать оскорбления в адрес судьи и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. За вызывающее поведение в отношении арбитра россиянина дисквалифицировали. Кроме этого, теннисист получил штраф в размере двух тысяч евро.
— Тренер «Динамо» Марцел Личка однажды тоже сказал одно неприличное слово, и после этого клуб выпустил мерч.
— Да! У меня друг теперь хочет запустить мерч с этим словом. Спрашиваем, делать ли, все говорят, что нужно. Сейчас, кстати, написало французское издание L'Equipe. Хотят тоже взять интервью. Я очень прославился. Во всех странах про меня писали на первых страницах. Наутро был в шоке! Marca написала, потом Sky. Все просят телефон, хотят созвониться. Надеюсь, это поможет моему развитию.
— Спрашивают ли иностранные СМИ про Россию?
— Нет, только инцидент их интересует, и все.
— Заканчивать с теннисом не планируете в случае длительного бана?
— Все возможно. Посмотрим. Что продолжать, если дадут бан?
— Насколько длительный?
— Могут отстранить на шесть месяцев.
— Тогда не будет смысла продолжать?
— Посмотрим. Все после вердикта.
22-летний Гулин занимает 407-е место в мировом рейтинге. В марте он выиграл турнир ITF M15 в Турции.